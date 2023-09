Funcionários das bilheterias das linhas 8 e 9, que passam por Osasco, iniciam greve

Os funcionários de uma empresa terceirizada responsável pela venda de bilhetes nas estações de trem das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, operadas pela ViaMoblidade e que atendem Osasco e região, entraram em greve e deixaram seus postos de trabalho na tarde desta segunda-feira (11).

A paralisação, segundo os colaboradores, ocorre porque a terceirizada teria atrasado pagamentos de salários e benefícios. Dezenas de trabalhadores chegaram a se reunir na estação Santo Amaro e sentaram na via férrea como forma de protesto, de acordo com informações do G1.

Apesar das linhas 8 e 9 serem concedidas à iniciativa privada, a comercialização dos bilhetes não é de responsabilidade da ViaMobilidade, e sim da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que optou por terceirizar o serviço nas estações que abrangem ambas as linhas.

Procurada pela imprensa, a CPTM informou que a empresa responsável pelas bilheterias desistiu da operação. “Assim que foi notificada da desistência da empresa, a CPTM instaurou um procedimento para aplicar as sanções previstas em contrato pelo descumprimento do serviço”, disse, em nota. A venda de bilhetes foi afetada.

A companhia afirmou também que os funcionários da própria CPTM assumiram temporariamente as bilheterias dos ramais operados pela ViaMobilidade até que a situação seja resolvida. “Estamos concentrando todos os esforços para resolver esse problema, com uma nova contratação”, declarou o presidente da CPTM, Pedro Moro, em vídeo publicado no “Diário do Transporte”.

