Funcionários do Hospital de Barueri cantam e emocionam pacientes com covid-19 e equipe médica

Os corredores do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran (HMB) foram tomados pela emoção em um gesto de apoio realizado pelos próprios colaboradores da unidade. Eles levaram música aos profissionais que estão na linha de frente do combate à covid-19 e aos pacientes internados que lutam contra a doença.

Em vez de convidar músicos profissionais, devido ao risco de contaminação, a iniciativa contou com a participação daqueles que estão diariamente no hospital, como funcionários do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), Plantão Administrativo, Radiologia, Qualidade e Serviço Social.

Com todas as medidas de segurança, o grupo cantou nos corredores para levar um pouco de alento ao ambiente. Emocionados, muitos pacientes cantaram, bateram palmas, levantaram as mãos e choraram em meio às canções entoadas na ação, que ocorreu na última semana. “Nós que estamos lutando diariamente pelos pacientes, lidando com a vida e a morte, precisamos de momentos assim, que enchem o coração de coragem e força”, agradeceu Paula Rodas, coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Barueri.

Para a iniciativa, Vânia Zito, que é diretora de Atenção ao Paciente, propôs a escolha de músicas que transmitissem mensagens de esperança, independentemente da religião de cada pessoa. O repertório contou ainda com a música “Amor em Melodia”, de autoria de Vânia. “Posso dizer que durante toda a melodia eu senti paz e uma forte vontade de continuar”, disse o enfermeiro clínico Rafael de Paula Bezerra, sobre a composição.

“A música também é uma forma de nos tratarmos, de resgatarmos a saúde mental, é um modo de acolher. Porque cada um tem um talento e esse talento pode ajudar a melhorar a vida do outro. O que um encarregado de serviços gerais faz, eu não faço. O que a enfermeira faz, eu também não faço”, comenta a diretora, que considera todas as profissões do hospital essenciais para o bom funcionamento da unidade, principalmente no cenário de pandemia.

