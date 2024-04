Fundação Instituto de Educação de Barueri abre concurso público com 111 vagas

A Fundação Instituto de Educação de Barueri (FIEB) abriu nesta segunda-feira (8) as inscrições para novo concurso público para provimento de cargos vagos e formação de cadastro reserva. O concurso será realizado em parceria com o Instituto Mais de Gestão e Desenvolvimento Social.

Estão sendo oferecidas 111 vagas para diferentes cargos, distribuídas entre os níveis de ensino fundamental, médio e superior. As oportunidades abrangem funções como copeira, cozinheira, assistente técnico administrativo, inspetor de alunos, técnicos de laboratório em diversas áreas, advogado, analistas de TI, contador, engenheiro de segurança do trabalho, fonoaudiólogo, psicopedagogo, entre outras.

As inscrições têm taxas que variam de R$ 54,00 a R$ 81,00, de acordo com o nível de escolaridade exigido para cada cargo. Os salários vão de R$ 2.415,00 a R$ 12.683,42 mensais, para jornadas de trabalho de 30 a 40 horas semanais.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos.

Todos os atos oficiais, incluindo a homologação do resultado final, serão publicados no Diário Oficial de Barueri, além dos sites do Instituto Mais e da FIEB. Os benefícios oferecidos aos futuros contratados incluem vale-transporte e cesta básica.

As inscrições só poderão ser feitas pela internet, no site do Instituto Mais, até 9 de maio. A prova está marcada para o dia 9 de junho.