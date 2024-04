CSU Digital está com vagas para operadores de atendimento em Barueri

A Prefeitura de Barueri, por meio do programa “Casa do Trabalhador no seu Bairro”, está realizando processo seletivo para vagas na empresa CSU Digital. No próximo dia 15 de abril, a companhia estará recrutando profissionais para atuar como operadores de atendimento ativo e receptivo.

As vagas são presenciais e os candidatos selecionados trabalharão em uma escala de 6 dias por 1 folga. A carga horária diária será de 6 horas e 20 minutos.

Para se candidatar, os interessados devem ter 18 anos ou mais e ensino médio completo. Estão sendo oferecidos salários de R$ 1.416,28, além vale-transporte, vale-refeição de R$ 11,05 por dia trabalhado, convênio médico e odontológico, auxílio-creche, seguro de vida e parcerias com o Sesc e descontos em universidades e escolas de idiomas.

Os interessados em participar do processo seletivo devem retirar suas cartas de encaminhamento na Casa do Trabalhador (Ganha Tempo Barueri), entre os dias 8 e 12 de abril, das 9h às 12h.