Gaeco e Polícia Federal deflagram operação contra o tráfico no Areião, em Osasco

Gaeco e Polícia Federal deflagram operação contra o tráfico no Areião, em...

Uma força-tarefa formada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e pela Polícia Federal deflagrou na manhã desta segunda-feira (8) a Operação Areião, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e o porte ilegal de armas de fogo na comunidade de mesmo nome, em Osasco.

publicidade

A ação repressiva foi desencadeada após investigações apontarem que indivíduos estariam portando armas de fogo ostensivamente naquela região, provavelmente para garantir a comercialização de substâncias entorpecentes.

No total, 30 policiais federais foram mobilizados para cumprir os mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As diligências têm como foco principal desarticular as atividades criminosas relacionadas ao narcotráfico e ao porte ilícito de armamentos na comunidade Areião.