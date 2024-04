Nesta segunda-feira (8), às 14h, começa a troca de ingressos para o show de aniversário de Itapevi, com a dupla Jorge & Mateus no Parque da Cidade, que será no próximo domingo (14) (leia aqui).

Cada ingresso deverá ser trocado por 2 quilos de alimentos não perecíveis.

A troca de ingressos vai até sexta-feira (12), das 14h às 20h, no Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Parque Suburbano).

Para resgatar o ingresso é preciso ter mais de 16 anos.