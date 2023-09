Fundo Social abre 50 vagas para curso gratuito de auxiliar de cabeleireiro em Osasco nesta segunda (25)

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco abre somente nesta segunda-feira (25) inscrições para 50 vagas no curso gratuito de auxiliar de cabeleireiro. Para participar é necessário ser morador de Osasco e maior de 18 anos.

As inscrições devem ser feitas somente hoje por meio deste formulário e se encerram assim que todas as vagas forem preenchidas. Ao final do curso, que será ministrado das 9h às 12h, os alunos receberão certificado de conclusão.

Mais informações podem ser encontradas nas redes sociais do Fundo Social de Solidariedade de Osasco.

