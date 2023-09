Osasco terá feira de plantas, flores e decoração a partir de sexta-feira (29)

Entre esta sexta-feira (29) e o dia 30 de outubro será realizada em Osasco mais uma feira de plantas, flores e objetos de decoração, no Garden da Oliveira Jardinagem (Avenida Nações Unidas, 210, Bairro Bonfim). O espaço está localizado às margens do Rio Tietê, lado Presidente Altino).

publicidade

Trata-se da segunda edição do evento que fez sucesso em 2021, organizado pela Oliveira Jardinagem com apoio do coletivo Casaviva – cultural e ambiental (Ponto de Cultura).

No dia 29 de setembro, às 19h, haverá coquetel e cerimônia de abertura com performances de dança e música dos artistas Rosi Cheque e Dorgi, respectivamente. A entrada é gratuita.

publicidade

SERVIÇO

Feira de plantas, flores e decoração em Osasco

publicidade

Quando: de 29 de setembro a 30 de outubro, das 6h às 20h

Onde: Garden da Oliveira Jardinagem, na Avenida Nações Unidas, 210, Bairro Bonfim (margem do Rio Tietê, lado Presidente Altino).

publicidade

Mais informações: (11) 99652-8199 / [email protected]