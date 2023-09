Ladrão é morto durante troca de tiros com a GCM após assalto em Osasco

Um homem morreu e outro ficou ferido após uma troca de tiros com guardas civis, na madrugada do sábado (23), em Osasco. Os indivíduos haviam acabado de praticar um assalto em uma adega, no bairro Umuarama.

Ambos estavam armados quando chegaram ao estabelecimento e anunciaram o assalto. Um homem, que não quis ser identificado, disse à reportagem do SBT que a dupla agiu rapidamente. “Mesmo depois de ter roubado os celulares, apontaram a arma para o dono da adega”, relatou.

Os indivíduos estavam em uma moto. Durante a fuga, entraram na contramão e foram surpreendidos por uma viatura da ROMU de Osasco, que passava pela região. Para contê-los, os guardas jogaram o veículo contra a moto dos suspeitos, que caíram no chão. Segundo a GCM, os meliantes atiraram, iniciando uma troca de tiros.

Um dos indivíduos foi alvejado e morreu ainda no local. O outro, que também foi baleado, tentou fugir a pé, mas foi alcançado e encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco, onde permanece internado.

Com a dupla, foram localizados e apreendidos dois revólveres e quatro celulares roubados. A moto utilizada no crime estava com a placa adulterada e também é fruto de roubo. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.

