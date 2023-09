Benfica abre vagas para motoristas de ônibus em Barueri e região

A Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT) está renovando sua frota e tem vagas de emprego abertas para o cargo de motorista de ônibus urbano. As oportunidades são para homens e mulheres que residam nas cidades de Barueri, Osasco, Itapevi e região.

O salário não foi informado. Já os benefícios oferecidos pela Benfica aos colaboradores são: vale-refeição, cesta básica, convênio médico e transporte gratuito.

As responsabilidades do motorista serão dirigir ônibus da empresa de acordo com as regras de trânsito e normas internas, vistoriar o veículo, solicitar reparos quando necessário, além de garantir a segurança dos passageiros e zelar pela sua conservação.

Além de morar na região, os candidatos precisam ter disponibilidade de horário, certificação em transporte e CNH categoria D ou E. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected], onde podem solicitar mais informações.