Gerson apresenta projeto que incorpora a categoria surdolímpica no programa Bolsa Talento Esportivo

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), apresentou o Projeto de Lei nº 1.383/2023 na Assembleia Legislativa buscando incluir a categoria surdolímpica no programa Bolsa Talento Esportivo de São Paulo, modificando a legislação existente para alinhar-se com a legislação federal relacionada ao esporte.

Atualmente, a lei prioriza atletas do desporto escolar e de alto rendimento nas modalidades olímpicas e paralímpicas, excluindo os atletas surdolímpicos. Gerson Pessoa argumenta que essa inclusão é crucial para promover a igualdade no esporte, atendendo às necessidades da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos (CBDS). A iniciativa visa garantir recursos financeiros que beneficiarão o desenvolvimento dos atletas surdos, respeitando os princípios de igualdade e não discriminação estabelecidos na legislação.

“O apoio do deputado Gerson é muito importante para a CBDS e para o desporto de surdos. Nós agradecemos essa parceria e disponibilidade imediata dele para protocolar esse PL que irá beneficiar os surdoatletas do Estado de São Paulo. Gerson reconheceu a luta da comunidade surda, e hoje podemos comemorar mais uma importante conquista que vai fazer a diferença na vida de milhares de atletas, além de incentivar ainda mais para fortalecer a base do surdodesporto do Brasil”, declara Paulo Vieira, coordenador de Esportes da CBDS.

