Fundo Social de Osasco recebe doação de mechas de cabelo para mulheres com câncer

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco recebeu, na tarde desta quarta-feira (2), a doação de 20 quilos de mechas de cabelos arrecadados pelo movimento Força da Mulher Osasquense.

Os cabelos foram doados por pessoas que participaram do “Drive Hair” realizado pelo grupo no dia 24 de outubro, em Osasco, para contribuir com a campanha Outubro Rosa. As mechas serão destinadas para a confecção de perucas que serão doadas às mulheres que lutam contra o câncer.

Nas redes sociais, a primeira-dama de Osasco e presidente do Fundo Social, Aline Lins, agradeceu a iniciativa do grupo, representado por Bel Consoli, Marciana Barros, Daniele Guimarães, Marta Devech, Adriana Jugers e Maria Cristina Porto, e as mais de 100 mulheres que fazem parte do movimento. “Gratidão, meninas, por estarem contribuindo e ajudando ao próximo, com certeza essas mechas farão a diferença na vida de muitas pessoas”.

As mechas serão encaminhadas para a confecção de perucas nesta quinta-feira (3), segundo Aline Lins. O Fundo Social de Solidariedade continuará recebendo as doações de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

