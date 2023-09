Funk Como Le Gusta e Paula Lima fazem show gratuito no Sesi Osasco dia 29

Na próxima sexta-feira (29), às 20h, o Sesi Osasco recebe o show gratuito do grupo Funk como Le Gusta, com participação especial da cantora Paula Lima, que recentemente esteve na primeira edição do The Town, em São Paulo.

A entrada é gratuita e aberta a todos os públicos e os ingressos podem ser reservados gratuitamente pelo Meu SESI.

O Funk como Le Gusta, cuja formação original incluiu talentosos músicos como Maestro Tiquinho e Hugo Hori, tem uma carreira ligada à música negra brasileira voltada para a dança. Sua influência se estende a uma nova geração de músicos, incluindo Rael, Black Alien, Iza e outros.

Paula Lima, mencionada como uma das colaboradoras do grupo, atualmente prepara um álbum de inéditas com canções de Zélia Duncan, Emicida e Seu Jorge, além de se dedicar ao elogiado espetáculo Soul Lee.

A apresentação será no Campo de futebol do CAT SESI Osasco (Entrada pela Rua Graciela Flores de Piteri).

