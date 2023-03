Furlan afirma que vai sair da vida pública, mas revela convite de Geraldo Alckmin

Na coletiva realizada ontem (8) em seu gabinete, o prefeito Rubens Furlan, de 70 anos, afirmou que sai da vida pública assim que terminar o atual mandato, o 6° à frente do Executivo barueriense.

No entanto, o político revelou que foi sondado pelo atual vice-presidente da República e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) para compor o seu grupo político.

Segundo Furlan, Alckmin fez questão de visitá-lo em Barueri para formalizar o convite, visando ter o barueriense compondo sua equipe para dar continuidade ao seu projeto político.

Embora afirme que a decisão de sair da vida pública já esteja tomada, Furlan ficou balançado com o convite do ex-governador, com quem gravou vídeo de apoio na época das eleições presidenciais.

“Respeito muito Geraldo Alckmin. Existem apenas dois políticos que quando falam, eu paro para escutar, que são Fernando Henrique Cardoso e Geraldo Alckmin”, afirmou, enfatizando que ainda está pensando no convite.

Furlan encerrou o tema ressaltando que mesmo após deixar de ter um cargo político, ele será um cidadão exigente e vai cobrar quem estiver no poder público.