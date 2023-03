A empresa APARAS NITO LTDA, localizada na Rodovia Anhanguera, Km 22, Jd. Jaraguá, SP/SP – CEP 05276-000, inscrita no CNPJ 65.603.573/0001-55, comunica a Sra. Adélia da Silva Santos, portadora de CPTS nº 85597 2ª via, série 00104/SP, que a partir da data de hoje, 09/03/2023, ela não faz mais parte do quadro de colaboradores da nossa empresa, pelo motivo de Abandono de Emprego, conforme estabelecido pelo artigo 482, alínea “i”, da CLT.