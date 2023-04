Furlan anuncia 6% de aumento ao funcionalismo de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, anunciou ontem (4) em suas redes sociais que será concedido ao funcionalismo público de Barueri um reajuste de 6% no salário.

publicidade

Segundo o prefeito, o percentual de reajuste não cobre a defasagem nos salários, que seria, de acordo com o Sindicato dos Servidores Municipais de Barueri (Sindserv), da ordem de 11% devido à inflação do período. No entanto, Furlan garantiu que no próximo ano essa defasagem seria corrigida.

“O que eu posso fazer agora, diante da preocupação com essa reforma tributária, que deve tirar bastante da nossa receita, é mandar um projeto de lei pra Câmara dando 6% de aumento pra todo funcionário público. Com esse 6%, na conta do próprio sindicato, ficamos com déficit de 4, 4,5%. Mas ao longo desse ano, nós vamos conversando pra que o ano que vem a gente possa, com mais cuidado, mais cautela, menos comprometimento no nosso orçamento, zerar essa diferença, essa defasagem que já vem de muito tempo atrás”, disse o prefeito a Eduardo Assarito, presidente do Sindserv, presente em seu gabinete.

publicidade

“Eu quero agradecer ao Furlan, a sensibilidade dele, de entender o momento que os servidores estão sentindo. Nós ficamos dois anos por conta da pandemia sem poder ter reajuste, e agora a gente começa a recuperar essa inflação. Passei outras coisas também importantes, como o piso salarial dos funcionários que ganham menos e ele se sensibilizou. Nós vamos continuar as tratativas daqui até o ano que vem pra recuperar, para melhorar o piso do pessoal que ganha menos”, disse Assarito.

“Nós vamos corrigir tudo, vocês funcionários vão ficar felizes com isso”, concluiu Furlan.