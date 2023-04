Suspeito de matar cachorro e pendurar o corpo do animal às margens de córrego é preso em Barueri

Suspeito de matar cachorro e pendurar o corpo do animal às margens...

Foi preso, na noite desta terça-feira (4), um homem suspeito de matar um cachorro enforcado, em Barueri. O animal foi brutalmente assassinado e teve o corpo pendurado às margens de um córrego, no Jardim São Luiz.

publicidade

O caso gerou revolta nas redes sociais e chegou até a equipe do deputado federal e defensor da causa animal Bruno Lima, que fez um boletim de ocorrência no DP de Barueri. “Conseguimos a identificação desse covarde que cometeu esse crime”, disse Eduardo Duarte, da equipe de Bruno Lima, em vídeo que circula no Instagram.

Próximo ao local onde o corpo do cachorrinho foi abandonado é possível ver manchas de sangue pelo chão. “Caso absurdo. Estamos indo atrás desse covarde”, escreveu Bruno de Lima, nos Stories. Em seguida, ele publicou um registro do momento da prisão do homem, que foi conduzido à delegacia.

publicidade