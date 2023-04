Praça das Artes de Barueri apresenta o musical Túnel do Amor neste final de semana

Praça das Artes de Barueri apresenta o musical Túnel do Amor neste...

A Praça das Artes de Barueri apresenta neste sábado (8) e domingo (9) o musical Túnel do Amor.

O musical traz de volta toda atmosfera romântica dos anos 50 e de grandes clássicos da época imortalizados nas versões de Celly Campello, que serão interpretadas por 20 atores em cena e músicos ao vivo, conduzidos pela direção musical e arranjos de Miguel Briamonte e coreografias e direção de movimento de Vanessa Costa.

Na história, o conquistador Augusto, capaz de causar frisson em todas as garotas que atravessam o seu caminho, encontra Carolina.

No sábado haverá apresentação às 16h e às 20h e no domingo às 15h e às 19h. Os ingressos estão à venda no site Bilheteria Express.

O Teatro Barueri Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos – Barueri.