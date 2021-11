Furlan concede reajuste salarial de quase 30% para professores de Barueri

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), enviou à Câmara Municipal projeto de lei que estabelece reajuste salarial de 29,62% aos professores do município.

Os valores já estão previstos no orçamento do próximo ano. Trata-se do maior aumento salarial para os docentes entre todas as cidades da Grande São Paulo, de acordo com a Prefeitura de Barueri. A hora-aula passará de pouco menos de R$ 20 para R$ 25.

“Nossos professores são a base da educação. Merecem todo o nosso respeito e valorização. Esse aumento salarial é o reconhecimento desta classe tão importante para toda a sociedade”, diz o secretário de Educação, Celso Furlan.

Professores de Barueri comemoram o aumento salarial. “Representa reconhecimento e contribuição para o nosso bem-estar. Melhor seria se todos os professores do Brasil pudessem ter esse reconhecimento”, festeja Sueli Andrade, há dez anos na rede de ensino do município.

Para Bianca Barros Machado, que leciona na Emef Carlos Osmarinho, “essa notícia não poderia vir em melhor hora”: “Me sinto grata por ter meu esforço reconhecido. Isso me motiva a buscar sempre o melhor para a educação de nossos alunos”, afirma.

Outras categorias também terão aumento

As demais categorias do funcionalismo público de Barueri terão reajuste salarial de 10%, também a ser repassado a partir de janeiro de 2022. O valor vai além do repasse da inflação, que deve fechar por volta de 9,17%, segundo estimativas do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

“A valorização dos servidores públicos municipais de Barueri sempre foi prioridade. Tanto que, mesmo com a crise econômica trazida pela pandemia do novo coronavírus e que tem afetado o mundo todo, a Prefeitura decidiu fazer um esforço para conceder reajustes salarias importantes”, destacou a administração municipal.