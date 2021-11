Thiago desabafa sobre traição de Nanda: “Fui traído, corno, chifrudo, não perdoo nem a pau!”

Após a exibição de Casamento às Cegas Brasil: O Reencontro, na qual os casais falaram sobre a experiência após o reality da Netflix, Thiago Rocha desabafou sobre a separação da esposa, Nanda Terra: “Fui traído, corno, chifrudo, não perdoo nem a pau!”, afirmou, em vídeos no Instagram.

Em Casamento às Cegas Brasil: O Reencontro (assista abaixo) foi confirmado que o único casal que continua junto é Líssio e Luana. Os outros dois casais que disseram “sim” no altar, Thiago e Nanda, e Hudson e Carol, já estão separados.

Alvo de acusações de machismo durante a exibição do reality, no reencontro Thiago pediu desculpas pelas atitudes machistas e viu Nanda admitir publicamente que o traiu, dizendo que não se sentia bem na relação com ele.

Após a exibição do reencontro, o paraquedista comentou sobre o fim de seu “Casamento às Cegas” e criticou a ex-mulher: “Fui traído, fui corno, qualquer um pode ser. Se não está bom, não tem que trair, termina a relação e cada um segue sua vida”, afirmou. “Não tem mais nem o que falar, não perdoo nem a pau! Não tem mais o que a gente conversar, só vamos conversar agora para assinar os papéis da separação (…) Traído, corno, chifrudo… Fui! Mas estou livre, estou feliz comigo mesmo”.

Ele disse ainda que não tem “nada contra a Nanda”. “Simplesmente ela mostrou quem ela realmente é. Aquela moça serena, linda, maravilhosa, que vocês viram lá dentro aqui fora não aguentou duas semanas de casamento”, criticou.

No reencontro, Nanda foi surpreendida e disse “sim” ao pedido de casamento de seu novo namorado, Mack, que ela havia dispensado para ficar com Thiago. “Ainda bem que tudo isso aconteceu porque hoje em dia eu estou com um homem que eu sempre sonhei e nem sabia que existia”, derreteu-se.

O cão dela, Tobias, aprovou o relacionamento com Mack, diferentemente de Thiago, que foi atacado pelo animal. “Foi muito diferente. Eles só dormem juntos e se dão muito bem”, disse ela.