Furlan recebe Geraldo Alckmin e Márcio França em Barueri neste sábado

Um encontro de lideranças do PSB (Partido Socialista Brasileiro) reunirá, neste sábado (17), em Barueri, o vice-presidente, Geraldo Alckmin; o ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Márcio França; o prefeito da cidade, Rubens Furlan; entre outros políticos da legenda.

O evento será realizado às 10h, na Praça das Artes. “Você é nosso convidado para estar conosco. Contamos com a sua presença e de toda família”, escreveu o prefeito de Barueri em uma publicação feita nas redes sociais.

Após sinalizar sua saída do PSDB, Rubens Furlan assinou, em abril deste ano, sua filiação ao partido do vice-presidente, em Brasília. Ele atribuiu a mudança de partido à parceria e amizade de longa data que tem com Alckmin, que deixou o PSDB para concorrer nas eleições presidenciais ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT).

