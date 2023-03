Rubens Furlan deixará PSDB para se filiar ao PSB de Alckmin: “partido que tem projeto útil”

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan, confirmou que deixará o PSDB para se filiar ao PSB, partido do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin. A mudança, que já era especulada nos bastidores, foi anunciada por Furlan em vídeo que circula nas redes sociais desde o início da semana.

publicidade

Nas imagens, o prefeito de Barueri aparece ao lado de Beto Piteri, vice-prefeito da cidade; Toninho Furlan, presidente da Câmara Municipal de Barueri; e Mari Tavelli, liderança política do PSB.

“Estamos indo para o PSB, partido do Geraldo, do Márcio [França – ministro de Portos e Aeroportos do Brasil]. Partido que tem projeto útil. Eu gosto de projeto útil, gosto de mostrar para o povo o nosso projeto para que, desde já, a população fique analisando o nosso projeto partidário e político”, declarou o prefeito no vídeo.

publicidade

Furlan atribui a mudança de partido à parceria e amizade de longa data que tem com Alckmin, que saiu do PSDB para concorrer nas eleições presidenciais ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula (PT).

Na última semana, o prefeito de Barueri afirmou, em coletiva com a imprensa regional, que pretende aposentar-se da vida pública ao final de seu sexto mandato. Ele comentou, no entanto, que havia recebido um convite de Alckmin.