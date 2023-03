Paralisação prevista para hoje (15) na Educação de Carapicuíba é cancelada

O presidente da APEC (Associação dos Profissionais de Educação de Carapicuíba), professor Rafael Capelo, informou que a entidade recebeu, por volta das 12h de ontem (14), a decisão judicial, em caráter de liminar, na qual o Tribunal de Justiça obriga a instituição a cancelar a paralisação prevista para hoje (15).

“Essa decisão foi dada pelo desembargador, é uma ordem judicial e temos que cumprir, prevendo multa de R$ 20 mil em caso de descumprimento”, afirmou Rafael em entrevista ao Visão Oeste.

Rafael ressaltou que movimento dos professores, ao contrário do que a Prefeitura de Carapicuíba alegou, não tem nada de abusivo.

“Nós estamos há mais de um ano tentando diálogo com a administração. Há mais de um ano fizemos uma manifestação na frente da Câmara, fora do horário de trabalho, fizemos manifestação durante as nossas férias para não prejudicar os alunos, só que a administração tem levado a gente em banho-maria esse tempo inteiro”, ressaltou.

O representante dos docentes relata escola sem água, sem impressora, sem material para o trabalho, entre outros problemas. “Não vemos, de parte da administração, nenhum indício de que seremos valorizados como a lei manda e de que teremos melhores condições de trabalho”, afirmou Capelo.

No próximo dia 20 haverá nova audiência na Justiça para tratar do assunto. “Vamos cumprir a ordem judicial, mas o juiz já colocou audiência para o dia 20. Na audiência, vamos colocar alguns pontos para tentar reverter isso, porque a administração simplesmente não cumpre a lei do piso, alega que não tem dinheiro, mas não vai atrás”, reclamou.