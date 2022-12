Furlan recebe Zé Roberto em Barueri e ganha camisa de presente

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), recebeu em seu gabinete o ex-jogador da seleção brasileira Zé Roberto, na quinta-feira (15). “Além do bom papo, ganhei uma camisa oficial do Bayern de Munique. Muito obrigado, Zé”, comentou Furlan, nas redes sociais.

O encontro foi registrado e publicado nas redes sociais por Furlan. “O Zé disputou as Copas do Mundo de 1998 e 2006 e também construiu uma brilhante carreira na Seleção Brasileira”, disse o prefeito de Barueri, ressaltando a passagem do craque na Portuguesa, Real Madrid, Flamengo, Bayern de Munique, Santos, Grêmio e Palmeiras.