Osasco avança e torna-se a 7ª cidade com o maior PIB do país

Osasco avança e torna-se a 7ª cidade com o maior PIB do...

Osasco ocupa o 7º lugar no ranking dos municípios com o maior PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Os dados foram divulgados hoje (16) e referem-se a 2020, primeiro ano da pandemia de covid-19.

A cidade de São Paulo lidera o ranking e foi responsável por 9,8% do PIB do país; seguida por Rio de Janeiro (4,4%); Brasília (3,5%); Belo Horizonte (1,3%); Manaus (1,2%); Curitiba (1,2%), Osasco (1%), Porto Alegre (1%), Guarulhos (0,9%) e Campinas (0,9%).

Entre as 10 cidades brasileiras mais ricas e que representaram 25% da economia nacional em 2020, apenas Osasco e Guarulhos, ambas na região Metropolitana de São Paulo, não são capitais.

O prefeito osasquense, Rogério Lins (Podemos), comemorou os números e atribuiu o crescimento à geração de empregos e à chegada de novas empresas ao município. “Ainda temos muitos desafios pela frente, mas dá muito orgulho saber que entre 5.570 cidades, Osasco é uma das que mais crescem no país”, afirmou Lins nas redes sociais, nesta sexta-feira (16).

Apesar do avanço da cidade de Osasco, que ocupava a 8ª colocação no ano anterior, os números refletem ainda os efeitos da pandemia na economia dos municípios. A capital paulista, por exemplo, apesar de continuar sendo a cidade mais rica do país em 2020, perdeu 0,5 ponto percentual em comparação com 2019.

Os impactos na área de Serviços, principalmente no formato presencial, foram maiores. “Isto porque estes serviços agregam as atividades com as maiores quedas de participação no país entre 2019 e 2020, sendo as mais afetadas pelas medidas restritivas de isolamento e precaução de contágio por parte das famílias adotadas durante o ano”, diz o IBGE.

Confira o ranking das cidades com maior PIB em 2020*:

1º – São Paulo (SP);

2º – Rio de Janeiro (RJ);

3º – Brasília (DF);

4º – Belo Horizonte (MG);

5º – Manaus (AM);

6º – Curitiba (PR);

7º – Osasco (SP);

8º – Porto Alegre (RS);

9º – Guarulhos (SP);

10º – Campinas (SP)

*Fonte: IBGE

Osasco destacou-se ainda como a cidade com maior densidade econômica (R$ mil/km²). Da região, as cidades de Barueri e Taboão da Serra também aparecem neste levantamento e ocupam a terceira e a sexta posição, respectivamente.