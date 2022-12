Mais de 160 vagas de auxiliar de carga e descarga, encarregado operacional e pintor na Casa do Trabalhador de Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza, nesta segunda e quarta-feira, dias 19 e 21 de dezembro, os dois últimos processos seletivos do ano, com o objetivo de preencher 160 vagas em diversas áreas. Todas as oportunidades são destinadas ao público masculino.

São oferecidas 150 vagas para o cargo de auxiliar de carga e descarga.Não é necessário ter experiência e podem se candidatar homens com idade entre 18 e 42 anos, que tenham o ensino fundamental completo. O salário é de R$ 1.372,95.

As demais oportunidades são para os cargos de encarregado operacional júnior (5), com salário de R$ 1.852; pintor (5), que oferece remuneração de R$ 1.736,54 mais 20% e benefícios; e auxiliar de manutenção, que paga R$ 1.654,15 mais 20% de insalubridade.

Além da remuneração, os colaboradores receberão benefícios como vale-transporte, cesta básica, refeição no local e hora extra. A jornada de trabalho é em escala 6×1.

Os interessados devem comparecer na próxima segunda e quarta-feira (19 e 21/12), das 09h às 12h, na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570, Vila Mercedes, em Jandira, com documentos pessoais com fotos e currículos atualizados.

Mais informações podem ser solicitadas por meio do telefone (11) 4707-6025.