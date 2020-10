Furtos de carros preocupam moradores de Quitaúna, em Osasco

Os moradores do bairro Quitaúna, em Osasco, estão assustados com a quantidade de carros que tem sido furtados nos últimos dias. Em menos de um minuto os criminosos levam os veículos em ações que estão virando rotina na região.

publicidade

Uma das câmeras de monitoramento instalada na rua Ananias de Almeida registrou um bandido abrindo a porta de um veículo com facilidade. Dias antes, outro carro foi furtado na mesma rua. Imagens de câmeras de monitoramento exibidas no “Balanço Geral”, nesta quarta-feira (14), mostraram a ação dos criminosos.

Outras imagens registraram outros furtos no mesmo bairro. Em algumas das situações, um homem com uma boina e uma maleta preta se aproxima e abaixa em frente ao veículo, coloca a mão por debaixo do capô e consegue sair com o carro sem que ninguém perceba em até 45 segundos.

publicidade

Os moradores acreditam que os mesmos criminosos estão agindo no bairro e que o fácil acesso às rodovias no entorno facilitam a ação dos bandidos. “Você vai ficando revoltado porque os caras estão sempre circulando perto da gente e você não sabe onde e aonde ele vai atuar da próxima vez”, disse uma moradora, ao “Balanço Geral”.