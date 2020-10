Sessão da Tarde de hoje (15/10) exibe “Diário De Um Banana 3: Dias De Cão” na TV Globo

A Sessão da Tarde de hoje (15/10) vai exibir o filme “Diário De Um Banana 3: Dias De Cão” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 14h45, logo após “Jornal Hoje”, que é apresentado por Maria Júlia Coutinho.

publicidade

Sessão da Tarde de hoje (15/10) – “Diário De Um Banana 3: Dias De Cão”

Sinopse: Greg está prestes a ter o pior verão de sua vida. Os problemas começam após ser expulso de um clube, o qual costumava ir com frequência com seu melhor amigo, Rowley. A saída para se refrescar seria ir à praia, mas a família de Greg está sem dinheiro para viajar. Com isso, Greg e Rowley não têm outra alternativa a não ser usar a piscina pública de sua cidade, com seus chuveiros abertos ao público que os enchem de vergonha. Além disto, os amigos enfrentam problemas após assistir a um filme de terror roubado do quarto de Rodrick. Como no fim uma mão lamacenta aparece indo em direção à tela, Greg e Rowley acreditam que ela possa pegá-los a qualquer momento.

publicidade

Mais informações:

Título original: Diary of a Wimpy Kid: Dog Days

Elenco: Zachary Gordon, Steve Zahn, Robert Capron, Devon Bostick, Rachael Harris, Peyton List

Direção: David Bowers

Nacionalidade: Canadá, Estados Unidos

Gênero: Comédia

publicidade

…

Leia também: Defensor público abre ação contra programa de trainee para negros no Magazine Luiza