Gabriel Diniz: namorada tira perfil no Instagram do ar e famosos manifestam pesar

Gabriel Diniz: namorada tira perfil no Instagram do ar e famosos manifestam...

Abalada com a morte de Gabriel Diniz, em um acidente de avião no Sergipe no início da tarde desta segunda-feira (27), a namorada dele, Karoline Calheiros, tirou seu perfil no Instagram do ar.

Ela faz aniversário de 25 anos hoje e o cantor sertanejo, que tinha 28 anos, estava indo ao encontro dela, em Maceió. Todos os quatro tripulantes da aeronave de pequeno porte morreram.





Diversos famosos manifestaram pesar pela morte de Gabriel Diniz. “Estou arrasado com essa notícia. Meu Deus. Que Jesus te receba com um abraço de paz, meu irmão”, declarou Felipe Araújo. “Quanta dor. Não dá para acreditar”, afirmou a dupla Simone & Simaria.

A atriz Mariana Xavier, que interpretou a célebre “Jenifer” no clipe da principal canção da carreira de Gabriel Diniz também se manifestou: “Estou em choque, assimilando a notícia ainda”, declarou, ao Gshow.

A apresentadora Fátima Bernardes postou no Instagram um agradecimento a Gabriel Diniz. “Não sei o que escrever. Que tristeza! Que sensação de que a vida pode ser muito injusta! Muito difícil enfrentar essa segunda-feira. Meu carinho e meus sentimentos à família de sangue e à grande família de fãs e amigos que ele construiu nos 28 anos de vida. Obrigada @gabrieldiniz pelos muitos #encontros em que você nos encantou. Minha solidariedade também às famílias dos outros dois tripulantes”.

