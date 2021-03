Gabriela Pugliesi sobre separação em meio à pandemia: “Haja vibrador”

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi comentou sobre sua vida sexual após a separação de Erasmo Viana, anunciada no mês passado, em meio às limitações de interação social impostas pela pandemia de covid-19. “Haja vibrador”.

“Gente, como, se estamos em uma pandemia, em lockdown? Vou fazer com quem, com o Espírito Santo? Vai descer aqui? Haja vibrador”, declarou Gabriela Pugliesi, ao responder questionamentos de fãs no Instagram.

Os motivos para a separação da influenciadora geraram diversas especulações. Erasmo admitiu ter cometido “um erro grave”. “E me arrependi”, declarou. Internautas logo especularam uma traição. No entanto, ele nega.

A colunista Fabíola Reipert, do “Balanço Geral”, da Record TV, afirmou que Erasmo Viana teria escondido de Pugliesi a realização de uma vasectomia (procedimento para não ter filhos). Antes do anúncio da separação, ela havia relatado a seguidores que estava tentando engravidar. O ex-casal não se pronunciou sobre o boato.

