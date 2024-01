Ganha Tempo de Barueri começa a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

O governo do Estado de São Paulo, por meio das unidades do Poupatempo, iniciou nesta segunda-feira (29) e emissão da nova Carteira de Identidade Nacional, documento que vai substituir o RG e o CPF. No Estado, são seis postos do Poupatempo e outros três unidades geridas pelo IIRGD (Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt), órgão vinculado à Polícia Civil.

publicidade

Na região, o posto autorizado fica no Ganha Tempo de Barueri e está apto a agendar a emissão do documento.

Segundo o governo, nesta primeira fase, a emissão será limitada, em formato piloto, e será ampliada gradativamente. O CIN está sendo emitido também no Poupatempo da Lapa, Itaquera, Santo Amaro e Sé (capital), além de Caieiras, Guarulhos e São Caetano do Sul.

publicidade

A Carteira de Identidade Nacional – CIN será, a partir de 2032, o único documento válido nacionalmente, de acordo com a Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023. Até 2032, portanto, o documento RG dos estados continua sendo válido e emitido normalmente.

Para solicitar a CIN no estado de São Paulo será necessário preencher alguns requisitos, como ter uma conta GOV.BR no nível Prata ou Ouro, ser maior de 16 anos, estar em situação regular na Receita Federal – onde os dados devem estar idênticos em relação aos da certidão de nascimento/casamento –, além de não ter outra solicitação da CIN em andamento.

A Carteira de Identidade Nacional adota o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como Registro Geral Nacional, acabando com a duplicidade na identificação do cidadão e reduzindo possibilidades de fraudes.

publicidade

O documento apresenta um QR Code, que permite verificar sua autenticidade, bem como saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone.

Para agendar atendimento no Ganha Tempo de Barueri o site é o www.barueri.sp.gov.br/ganhatempo/AgendamentosOnline.

O Ganha Tempo fica na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro. Telefone: (11) 4199-1333.