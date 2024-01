Palmeiras joga na Arena Barueri devido a problemas no gramado sintético do Allianz Parque

O Palmeiras vai enfrentar o Ituano no dia 8, às 21h, pela sexta rodada do Campeoanto Paulista 2024 na Arena Barueri.

Problemas com o gramado sintético do Allianz Parque teriam ocasionado a troca de campo pelo alvi-verde.

Segundo o site Terra, o clube solicitou à Soccer Grass, responsável pelo piso, uma melhoria no estado do campo, mas ainda não há data para o início da substituição.

A diretoria do Palmeiras já confirmou que não volta a jogar no Allianz enquanto o problema com o preenchimento termoplástico do gramado não for resolvido. O time chegou a mencionar a possibilidade de interdição do estádio. “Em função da irresponsabilidade de terceiros, não temos o direito de colocar em risco a integridade física de profissionais – sejam do Verdão, sejam das equipes adversárias. Caso a superficiária do Allianz Parque insista em protelar a solução necessária para este grave problema, exigiremos junto aos órgãos competentes a interdição da arena”, diz o clube, em nota oficial.

Com isso, a Arena Barueri adiou a reforma que começaria nos próximos dias para a instalação do gramado sintético. O estádio barueriense tem sido a escolha do Palmeiras quando o Allianz está ocupado com shows e o time não cogita jogar na Neoquimica Arena e para jogar no Morumbi teria que desenbolsar o valor do aluguel (Pacaembu e Canindé não têm condições de receber jogos desse porte). A Arena Barueri é administrada pela Crefipar, empresa comandada pela Crefisa, cuja dona é a presidente do Palmeiras, Leila Pereira.