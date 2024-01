Portal do Trabalhador de Osasco divulga 108 vagas exclusivas para PCD

O Portal do Trabalhador de Osasco está com 108 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) para trabalhar lojas em todas as regiões de São Paulo.

publicidade

Veja os cargos disponíveis e seus respectivos níveis de escolaridade:

Operador de caixa (ID 7500964) – para pessoas com ensino médio incompleto;

Atendente de lojas (ID 7500803) – para pessoas com ensino fundamental completo;

Estoquista (ID 7500391) – para pessoas com ensino fundamental completo;

Vendedor (ID 7501076) – para pessoas com ensino médio completo.

O salário oferecido é de R$ 1.893,00, além de comissão, vale-transporte necessário, refeitório no local, assistência médica e odonto (adesão opcional) e seguro de vida. A escala de trabalho é 6×1, das 10h às 18h ou das 14h às 22h. É desejável ter experiência, mas a empresa treinará o contratado para a função.

publicidade

Os interessados devem enviar o CPF, o ID da vaga desejada, currículo e laudo que comprove a deficiência para o Whatsapp (11) 94287-0324 até o dia 9. Quem estiver no perfil exigido pelo empregador receberá um contato do atendente do Portal.