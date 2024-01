Osasco terá bloco de Carnaval que promove inclusão

Está marcado para o dia 9 de fevereiro o desfile do “Bloco Cores em Você”, que visa proporcionar uma experiência inclusiva no Carnaval de Osasco. A atração ocorrerá das 9h às 12h, com saída da rua Tomás Antônio Gonzaga, 310, Cipava, até a concentração na Praça Antônio Alberto Garcia.

O grupo da Oficina de Saberes, que integra as oficinas terapêuticas do Núcleo de Convivência do Centro Especializado em Reabilitação Tipo II – Física e Intelectual, Dr. Edmundo Campanhã Burjato, vinculado à Secretaria de Saúde, participará do desfile. A estimativa é que participem cerca de 400 pessoas no desfile do Bloco Cores em Você.

Ricardo Bezerra, coordenador do Núcleo de Oficinas, destaca a importância de sensibilizar a sociedade para a inclusão de pessoas com deficiência física ou intelectual. “Trata-se de uma proposta para possibilitar o acesso de maneira inclusiva ao Carnaval e trazer uma nova perspectiva para saúde mental. Pois esse é o dilema no atendimento em saúde mental na atualidade: sensibilizar toda a sociedade para a importância da inclusão das pessoas com deficiência física ou intelectual, humanizá-las, humanizando também a própria sociedade, na medida em que esta acolhe e celebra a diversidade”, ressalta.

Ainda segundo Ricardo, diante do desejo dos conviventes do grupo de participarem de um Carnaval de rua e da impossibilidade do acesso, o Bloco Cores em Você vem ampliando sua participação e atua com manifestações da cultura popular, trazendo o Frevo, Coco, Maracatu, Bonecos de Olinda e mais temas que são trabalhados durante o ano nas oficinas terapêuticas de maneira interdisciplinar.

O evento conta com o apoio da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Osasco. “Além de ser um projeto que emerge do processo das oficinas terapêuticas, também traz como proposta possibilitar o acesso de maneira inclusiva ao Carnaval envolvendo não apenas os participantes das oficinas, mas também moradores, mães, e instituições que representam a causa”, destaca a administração municipal.