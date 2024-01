Carnaval de rua de Osasco começa neste fim de semana

O Carnaval de rua de Osasco já está com a programação definida. A folia começa neste sábado (3) e segue até o dia 25 de fevereiro, com desfile dos blocos tradicionais e daqueles que vão às ruas pela primeira vez.

Quem abre os embalos carnavalescos é o Bloco do Jardim das Flores, que se concentra a partir das 12h do sábado, na rua Papoula, 137. O Bloco Paredão Padrão também desfila no sábado, a partir das 15h, na Praça Linda Kamalakian – Conjunto Hervy. Veja abaixo a programação completa.

O cronograma inclui o CarnaSECULT Só para baixinhos, um bloco destinado à diversão dos pequenos.

Em Osasco, os blocos seguem suas próprias tradições e contam com suas respectivas baterias, as quais também são compostas por participantes de baterias de escolas de samba de São Paulo.

Programação completa do Carnaval de Rua de Osasco:

Bloco do Jardim das Flores / Data: 3/2 / Horário: das 12h às 21h / Local: Rua Papoula 137//

Bloco Paredão Padrão / Data: 3/2 / Horário: das 15h às 22h/ Local: Praça Linda Kamalakian – Conjunto Hervy – Osasco//

Bloco da Zizi Data: 3/2/ Concentração: 13h / Local: Praça do Samba – KM 18//

Pré Carnaval – Munhoz Jr. / Data: 3/2

Horário: das 17h às 21h/ Local: Avenida Eurico da Cruz 35 – Munhoz Junior

Bloco da Coruja / Data: 4/2/ Horário: das 10h às 22h

Local: Rua General Newton Estilac Leal 745 – Pestana

Bloco Balaio Mole/ Data: 4/2/ Horário: a partir das 12h

Local: Rua César Abraão Altura do 202//

Bloco Grito do Jegue / Data: 5/2/ Horário: das 17h às 22h/ Local: Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo 362 – Centro/ /

Bloco de Carnaval – CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro/ Data: 7/2/ Horário: das 18h às 21h/ Local: Rua São Judas Tadeu//

Bloco de Carnaval – CEU das Camila Rossafa/ Data: 8/2

Horário: das 18h às 21h/ Local: Rua Nelson Mandela//

Bloco Cores em Você / Data: 9/2/ Horário: das 9h às 12h

Local: Rua Luís Antônio Padrão – Praça Antônio Alberto Garcia//

Bloco Calma Moreno/ Data: 10/2/ Horário: das 17h às 22h

Local: Rua Frei Gaspar 160 //

Bloco Oz Dance/ Data: 11/2/ Horário: das 8h às 20h

Local: Rua São Maurício 411//

CarnaSECULT- Só para baixinhos! / Data: 11/2/ Horário: das 14h às 18h/ Local: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada 513 – Km18//

CarnaSECULT – Só para baixinhos! / Data: 12/2

Horário: das 14h às 18h/ Local: Campo Jardim Conceição – Avenida dos Trabalhadores//

CarnaSECULT – Só para baixinhos!/ Data: 13/2/ Horário: das 14h às 18h/ Local: Quadra do Rossi – Rua Pardinho, 263 – Jardim Munhoz Junior//

Cordão Carnavalesco Bela Época/ Data: 13/2

Horário: das 15h às 19h/ Local: Associação Amigos do Jd. Adalgiza II – SOGIZA//

Bloco de Carnaval “Da Colorida” / Data: 17/2/ Horário: das 9h às 22h/ Local: Escola de Artes – Rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, 360//

Bloco do Lalá/ Data: 17/2/ Horário: das 12h às 20h/ Local: Rua Ciro dos Anjos 150 – Bela Vista//

Bloco de carnaval de rua Chico’s Empório/ Data: 18/2

Horário: das 10h às 18h/ Local: Rua Sebastião Antonini 10 – Jd. Elvira//

Bloco de Carnaval Solidário – Bateria 18k/ Data: 18/2

Horário: das 13h às 19h/ Local: Rua José Lourdes Cordeiro – Quitaúna//

Bloco Carnavalesco More Fya Club/ Data: 24/2

Horário: das 12h às 22h/ Local: Campo Super Minas – Av. Joichi Yamaji 600 – CJ. Metalúrgicos//

Bloco Agremiação Primitiva Desvairada/ Data: 25/2/ Horário: das 12h às 19h30/ Local: Boteco e Galeria do Nei – Avenida Santo Antônio 1687 – Vila Osasco