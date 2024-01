Jovem dono de adega é morto durante assalto em Osasco

A polícia investiga o latrocínio de Luiz Henrique Souza Silva, de 21 anos, ocorrido em Osasco no último domingo (28). O jovem foi baleado ao reagir a um assalto em sua adega, no bairro KM 18.

No dia do crime, Luiz deu folga à funcionária e estava trabalhando no local junto com sua namorada quando o casal foi surpreendido por dois assaltantes, que chegaram em duas motocicletas.

Armados, os criminosos anunciaram o assalto e levaram um notebook, bebidas e dinheiro. Câmeras de monitoramento registraram a ação dos indivíduos enquanto a vítima ficava sentada na porta da adega.

As imagens mostram, em seguida, quando Luiz parte para cima do bandido que estava guardando a mercadoria roubada, no meio da rua. Rapidamente, o outro ladrão saca um revólver e atira na direção do comerciante, que cai. A dupla fugiu após o crime.

Luiz Henrique foi alvejado no peito, não resistiu e morreu. O corpo dele foi velado e sepultado hoje (30), em Guarulhos, na Grande São Paulo, sob forte comoção de amigos e familiares.

O jovem havia comprado o comércio em Osasco há um ano. Na família, era reconhecido pelo esforço, cuidado e desejo de honrar a mãe em tudo o que fazia. O crime foi registrado no 1º DP de Osasco, onde as investigações prosseguem.

Com informações do “Brasil Urgente”