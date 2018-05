Garis recebem homenagem em Osasco

O prefeito de Osasco (Pode), Rogério Lins, participou na quarta-feira, 16, no Teatro Municipal Glória Giglio, de sessão solene organizada pela Câmara Municipal em homenagem ao Dia do Gari. A cidade conta com 115 profissionais que diariamente cuidam da varrição de ruas, praças e avenidas. Todos eles receberam medalhas em sua homenagem.

O termo “gari” surgiu em homenagem ao francês Pedro Aleixo Gary, que ficou conhecido por ser o fundador da primeira empresa de coleta de lixo nas ruas do Rio de Janeiro, em 1976.

A sessão foi comandada pelo presidente da Câmara, Elissandro Lindoso. Além dele e do prefeito, compuseram a mesa o também vereador Jeferson Ricardo da Silva, a vice-prefeita Ana Maria Rossi, o secretário de Obras e Serviços, Cláudio Monteiro, e Fábio Nascimento, diretor do Departamento de Limpeza Urbana. Demais veradores, secretários e secretários-adjuntos também participaram da cerimônia.

“Gari também significa amor, carinho, dedicação. Vocês são especiais para a nossa cidade. A qualquer hora do dia estão sempre sorrindo. Mais do que obras, uma cidade tem de dar oportunidades às pessoas. Em Osasco, criamos o POT (Programa Operação Trabalho), que visa criar condições para que pessoas em situação de vulnerabilidade possam buscar uma oportunidade de emprego”, disse Rogério Lins.

Entre as homenageadas estava Valdira Anselmo Teodoro, 66 anos, que embora já esteja aposentada há seis anos, segue trabalhando para reforçar a renda da família. Ela trabalha há dez anos como gari. “Ainda trabalho para ajudar em casa. É motivo de muita alegria receber esta homenagem, porque só nós sabemos o que passamos nas ruas. Algumas pessoas nos veem como um ‘João Ninguém’”, comentou a moradora do Jardim Helena Maria.

No final do evento, a dupla Tiãozinho e Sereno se apresentou para os homenageados e cantou algumas modas de viola.