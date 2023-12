GCM de Cotia acaba com “randandan” e apreende 4 motos

Quatro motocicletas foram apreendidas pela Guarda Civil Municipal de Cotia, nesta segunda-feira (25), feriado de Natal, durante uma ação para manter a ordem e acabar com perturbação de sossego no bairro Parque Alexandre.

Segundo a GCM, indivíduos na condução das motos estavam causando transtornos nas vias do bairro e no entorno. As motocicletas foram recolhidas ao Pátio Municipal de Cotia.