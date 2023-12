Petrobras abre concurso de nível técnico com salários a partir de R$ 5,8 mil

A Petrobras divulgou hoje (26) o edital de concurso que abre 6.412 vagas em diversos cargos de nível técnico, com remuneração a partir de R$ 5.878,83. As oportunidades estão distribuídas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Do total de vagas, 916 são para início imediato e as outras 5.496 são para formação de cadastro reserva. Além disso, 20% das oportunidades é destinada a pessoas com deficiência e outros 20% para negros.

As oportunidades são para atuar nas áreas de: logística de transporte; manutenção elétrica e eletrônica; inspeção de equipamentos e instalações; operação; projetos, construção e montagem; química de petróleo; segurança do trabalho e suprimento de bens e serviços (administração).

Como se inscrever no concurso da Petrobras:

As inscrições começam nesta quinta-feira (28), no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe), e seguem até o dia 31 de janeiro de 2024, com taxa de R$ 62,79.

Os candidatos serão avaliados por meio da aplicação de prova objetiva, que está prevista para ser realizada em 24 de março 2024.

O certame terá validade de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período uma vez, a critério da Petrobras. Leia aqui o edital.