GCM de Itapevi lacra tabacaria cheia de menores de idade e aciona Conselho Tutelar

O fim de semana foi marcado por aglomerações, festas clandestinas e perturbação de sossego em Itapevi. Entre sexta-feira e domingo de Páscoa (4), a Guarda Civil Municipal (GCM) lacrou tabacarias, fechou estabelecimentos comerciais, além de dispersar pessoas aglomeradas em diversos bairros.

A Operação Noite Tranquila, da GCM, atendeu 33 denúncias de festas clandestinas somente na sexta-feira (2). Na ação, uma tabacaria foi multada e lacrada no bairro Chácara Vitápolis. Ao chegar no local, os guardas se depararam com 39 pessoas, sendo 11 menores de idade. De acordo com a administração municipal, os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar.

Já no domingo (4), a GCM e fiscais do Setor de Fiscalização e Posturas dispersaram centenas de pessoas na Alameda Vicente Cocozza, no Jardim Sorocabana. Elas estavam aglomeradas, soltando pipa e não usavam máscara.

Durante todo o fim de semana, a Operação averiguou 31 estabelecimentos em funcionamento irregular e orientou o fechamento de 15 bares e adegas. Um bar e um estabelecimento comercial também foram fechados por funcionarem sem alvará.

Outras cinco festas clandestinas, que aconteciam em chácaras, foram interrompidas na cidade. Além disso, quatro residências tiveram que desligar o som alto. Uma motocicleta e um carro foram apreendidos na ação. Os bairros fiscalizados foram Chácara Vitápolis, Parque Suburbano, Amador Bueno, Jardim Santo Antônio, Monte Serrat, Centro, Alto da Colina, Vila Dr. Cardoso, Jardim Rosemary, Jardim São Carlos e CDHU Vila Gioia.

Denuncie aglomerações à GCM de Itapevi:

Para denunciar bailes e qualquer tipo de irregularidade em meio à pandemia, a população pode entrar em contato com a GCM (Guarda Civil Municipal) pelo telefone 153, ou ligar para a Polícia Militar, no 190, todos com atendimento 24 horas por dia.

