“Meu coração está esmagado”: de sua mansão em Alphaville, Yudi fala sobre morte do pai e comove web

Yudi Tamashiro, morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, usou as redes sociais para refletir sobre o “verdadeiro sentido da Páscoa” e comoveu a web ao falar sobre como tem sido sua vida após a morte de seu pai, Nelson Tamashiro, ocorrida na última quarta-feira (31), em decorrência da covid-19.

“Hoje é o dia mais importante do ano, mas um dos dias mais difíceis para mim. É domingo de Páscoa, o dia onde as famílias estão reunidas, almoçando e comemorando. Hoje também é o dia mais apertado, onde o meu coração está esmagado, mas também é um dia de aprendizado. É mais do que costumes, coisas que a minha família me passou durante a vida toda: é a ressurreição de Cristo. Hoje também entendo porque eu estou de pé”, declarou Yudi, logo no início do vídeo publicado no Instagram, neste domingo (4).

Em quase 12 minutos de gravação, o apresentador afirmou que sua fé em Deus tem sido fundamental para seguir em frente sem Nelson Tamashiro, que estava internado em estado grave, não resistiu e morreu aos 56 anos. “Ele [Deus] faz eu abraçar a minha mãe agora e dizer que ela é amada e que ela não está sozinha. Eu não estou sozinho. Tem várias passagens na Bíblia que fazem eu me encher de alegria e entender que tem um futuro brilhante ainda pela frente”, disse Yudi, que citou como exemplo a história bíblica de Davi. “Eu tenho certeza que nesse momento meu pai está com Cristo e está orgulhoso do filho dele”, continuou.

“Eu não tenho como fazer o meu pai voltar, mas eu creio que um dia eu estarei lá também. O que me resta agora é adorar, simplesmente aproveitar a minha vida, minha mãe, que está comigo, e distribuir amor”, completou o apresentador. Yudi tem feito uma série de publicações em que afirma compreender que ainda tem uma missão a cumprir na terra.

O apresentador tem compartilhado uma série de reflexões e chegou a fazer uma live em que aparece cantando louvores em homenagem ao pai. “Estou agora com uma grande cicatriz no peito que faz parte da minha história. No momento, está doendo só que eu creio que o filme da minha vida ainda não acabou. Toda tempestade passa. ‘E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado me consolam’. Obrigado Senhor por me mantar de pé”, declarou ao postar uma foto no cemitério em que o pai foi sepultado.

“Está uma loucura pra todos”, desabafou Yudi

Ainda nas redes sociais, Yudi compartilhou o drama que viveu ao ver a doença atingir sua família. A irmã e a mãe dele, Yumi e Tânia Tamashiro, também tiveram covid-19. Yumi não apresentou sintomas, já Tânia precisou ser internada e teve alta na última semana. Nas redes sociais do filho, ela contou detalhes do que viveu enquanto esteve internada.

Durante o período de internação dos pais, que tiveram de ser encaminhados para hospitais públicos devido à superlotação dos leitos na rede privada, Yudi comoveu internautas, principalmente quando apareceu orando e cantando em frente ao hospital. “Está uma loucura pra todos! Esse vírus não é brincadeira. Eu, mesmo estando sozinho, eu estou sendo forte”, desabafou na ocasião.

Ele fez ainda muitos apelos para que seus fãs e seguidores orassem por sua família e por todos os brasileiros acometidos pela covid-19, doença que já matou mais de 330 mil pessoas no país.