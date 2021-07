GCM de Itapevi que estava desaparecido é localizado e está bem

O guarda civil municipal de Itapevi Edimar Ferreira, de 45 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (9). Ele estava desaparecido desde terça-feira (6), quando foi visto por volta das 9h, em seu Ford Ka preto.

Em nota da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Itapevi, o comandante Humberto Araújo disse que conseguiu entrar em contato com Edimar e que ele “está com problemas pessoais e preferiu ficar sozinho por um período”.

Uma reportagem exibida no “Cidade Alerta”, da Record TV, mostrou as buscas pelo GCM, logo após o carro dele ter sido flagrado por radares em diversos pontos de São Paulo. Apesar do susto, o GCM está bem.

