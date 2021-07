Maratona do Enem: Itapevi abre inscrições para 500 vagas em cursinho preparatório gratuito

Estão abertas as inscrições para a Maratona do Enem 2021, cursinho preparatório gratuito oferecido pela Prefeitura de Itapevi. São oferecidas 500 vagas para munícipes que já estejam inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio.

São 170 vagas para o período diurno, de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h10 e 170 vagas para aulas noturnas, também de segunda a sexta-feira, das 18h20 às 21h20. Para quem não pode estudar durante a semana, há uma turma de sábado, com 160 vagas, em aulas de período integral, das 8h às 16h20.

A exemplo do ano anterior, por conta da pandemia, as aulas acontecerão em duas modalidades: online (para aqueles estudantes que têm acesso à internet e computador) e presencial aos que não dispõem de acesso virtual. A aulas presenciais serão transmitidas ao vivo e simultaneamente a todos os matriculados.

Na edição 2020, a aluna Nikoly Soares da Silva, de 18 anos, moradora do Jardim Rainha, aproveitou ao máximo as aulas e foi aprovada na Fuvest para o curso de Engenharia de Petróleo, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). “O cursinho foi maravilhoso, uma salvação no meu ano de 2020. Fiquei muito feliz quando abriram as inscrições, principalmente por estarmos em uma época de pandemia”, declarou a estudante.

A Maratona do Enem será ministrada pelo InfoEnem, antigo Cursinho Educação Popular (CEP), que já atuou em cidades como São Roque e Mairinque e também esteve na coordenação do cursinho preparatório de Itapevi em 2019 e 2020.

O curso oferece aulas de matemática, física, química, biologia, gramática, literatura, história, geografia, inglês, redação, quatro palestras e três simulados. Desde o ano passado, também foram acrescentadas aulas de filosofia e sociologia. As aulas estão previstas para começarem em 26 de julho e vão até 27 de novembro.

Requisitos e inscrições na Maratona do Enem de Itapevi:

As inscrições online podem ser realizadas até o dia 24 de julho por meio deste link. Já a matrícula presencial poderá ser feita a partir do dia 19, no Cemeb Bemvindo Moreira Nery (Avenida Pedro Paulino, 74, Cohab), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para participar do cursinho, o candidato precisa ser morador de Itapevi, estar cursando o último ano ou ter concluído o Ensino Médio, ter cursado o Ensino Fundamental ou Médio em escolas da rede pública; e ter o número de matrícula da edição 2021 do ENEM.

No ato da inscrição, é necessário apresentar cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e histórico/declaração escolar (Matrícula Presencial), além de informar se é canhoto ou se é portador de deficiência. Caso o aluno tenha pedido a matrícula para um período que não tenha mais vagas disponíveis, poderá entrar para a lista de espera.

