GCM e PM desocupam terreno invadido na Vila Menck, em Osasco

A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Osasco realizaram a desocupação de um terreno particular que foi invadido no último sábado (20), na Vila Menk. Segundo a administração municipal, cerca de 600 pessoas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) participaram da invasão.

As equipes foram acionadas na rua Guilherme Luís de Carvalho e a ação foi concluída por volta das 15h30, sem uso de força e sem vítimas, depois de tentativas de negociação com representantes do movimento e advogados, ainda de acordo com a Prefeitura.

Após a desocupação do terreno, as autoridades realizaram uma varredura na área, o que levou à apreensão de “arma branca” (artefato perfurante e cortantes), drogas e documentos. O local foi interditado para perícia e liberado à noite ao dono do terreno.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado pelo deputado estadual Gerson Pessoa, esteve presente durante a operação. Ele agradeceu o apoio da Guarda Civil Municipal, da PM, equipe de governo, deputado estadual Gerson Pessoa, governador Tarcísio e secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco pelo proprietário.