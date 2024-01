Vendas em Osasco aumentam no feriado de aniversário de São Paulo, diz Associação Comercial

Vendas em Osasco aumentam no feriado de aniversário de São Paulo, diz...

Que a cidade de Osasco possui uma das economias mais pujantes do país, muita gente sabe. Mas o que poucas pessoas imaginam é que no aniversário da Capital, celebrado no dia 25 de janeiro, o volume de pessoas e vendas no município da Grande São Paulo quase dobra. A informação é da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO).

publicidade

De acordo com o empresário e vice-presidente da entidade, Roberto Nerguisian, o famoso Calçadão de Osasco, rua Antonio Agú, costuma receber em janeiro aproximadamente 150 mil pessoas por dia. Entretanto, no dia do aniversário de São Paulo, o número passa das 250 mil pessoas.

Segundo ele, o número aumenta porque muitas pessoas trabalham em São Paulo, mas moram em Osasco. Daí aproveitam o dia livre para fazer compras, almoçar, passear ou resolver questões pessoais. E, com isso, o volume de vendas praticamente dobra. “Para nós, o aniversário de São Paulo é uma data comercial muito importante. Uma das mais importantes do calendário”, explica.

publicidade

Roberto, que atua no ramo de calçados, destaca que não é de hoje que o comércio local se beneficia do aniversário de São Paulo. “Essa é uma data historicamente boa e não se restringe apenas às lojas de rua: há um aumento significativo também nos shoppings”, continua.

Faturamento também nos bairros osasquenses

Localizada na Região Metropolitana Oeste da Grande São Paulo, Osasco é uma potência nacional. A cidade ocupa a 7ª posição entre os maiores PIBs do Brasil e quase metade de seu território faz limite com a Capital.

Essa proximidade beneficia também o comércio de bairros como Vila dos Remédios, Vila Yara e Jardim D’Abril. É o que explica o presidente da ACEO, Marcos Atchabahian.

publicidade

“Esses bairros possuem um comércio muito variado e competitivo e a população de São Paulo aproveita”, diz. “Não é incomum nas promoções e sorteios os vencedores serem de São Paulo”, emenda.

Mas não são só os moradores de São Paulo que lotam as ruas de Osasco no dia do Aniversário de São Paulo. Habitantes de outras cidades da região que trabalham em São Paulo também aproveitam o dia livre para comprar em Osasco.

“Apesar de as cidades terem seus próprios comércios, Osasco segue sendo uma referência para região. Comprar em Osasco já é uma tradição”, conclui Atchabahian.

Reforço no trânsito e segurança

publicidade

De olho na chegada do público e consequentemente no aumento do trânsito, a ACEO solicitou à Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SETIDE), reforço na segurança e mobilidade urbana.

“A gente sabe que mobilidade e segurança são fundamentais a qualquer tempo. E queremos oferecer aos nossos visitantes as melhores experiências de compras”, destaca o superintendente da ACEO, Denis Mello. “O aniversário é de São Paulo, mas quem ganha o presente é Osasco”, finaliza.