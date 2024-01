Osasco é o município mais rico da região, seguido por Barueri

Levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgado em dezembro de 2023 aponta que Osasco é o município mais rico da região oeste da Grande São Paulo.

A cidade registrou em 2021 (ano do levantamento) Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 86,1 bi (0,96% do PIB Nacional). Em segundo lugar vem Barueri, com PIB de R$ 58 bi (0,64% do PIB nacional). Juntas, as cidades representam mais de 1,6% do PIB nacional.

Assim, Osasco alcançou o posto de cidade mais rica do país entre as não capitais. Barueri é a 7ª.

Os resultados são referentes ao ano de 2021. A praxe do instituto é divulgar os dados coletados dois anos depois.

Confira as oito cidades mais ricas (sem as capitais):

1º lugar Osasco (SP) R$ 86,1 bi (0,96%);

2º lugar Maricá (RJ) R$ 85,8 bi (0,95%);

3º lugar Guarulhos (SP) R$ 77,3 bi (0,86%);

4º lugar Campinas (SP) R$ 72,9 bi (0,81%);

5º lugar Niterói (RJ) R$ 66,3 bi (0,74%);

6º lugar S.B. do Campo (SP) R$ 58,2 bi (0,65%);

7º lugar Barueri (SP) R$ 58,0 bi (0,64%);

8º lugar Jundiaí (SP) R$ 57,6 bi (0,64%).

Mais ricas do pais

Osasco ficou na 7ª colocação entre as cidades mais ricas do país (incluindo as capitais), enquanto Barueri ficou na 17ª colocação.

Confira a colocação e a participação no PIB nacional de cada uma:

1º lugar São Paulo (SP) R$ 828,9 bi (9,20%);

2º lugar Rio de Janeiro (RJ) R$ 359,6 bi (3,99%);

3º lugar Brasília (DF) R$ 286,9 bi (3,18%);

4º lugar Belo Horizonte (MG) R$ 105,8 bi (1,17%);

5º lugar Manaus (AM) R$ 103,2 bi (1,15%);

6º lugar Curitiba (PR) R$ 98,0 bi (1,09%);

7º lugar Osasco (SP) R$ 86,1 bi (0,96%);

8º lugar Maricá (RJ) R$ 85,8 bi (0,95%);

9º lugar Porto Alegre (RS) R$ 81,5 bi (0,91%);

10º lugar Guarulhos (SP) R$ 77,3 bi (0,86%);

11º lugar Fortaleza (CE) R$ 73,4 bi (0,81%);

12º lugar Campinas (SP) R$ 72,9 bi (0,81%);

13º lugar Niterói (RJ) R$ 66,3 bi (0,74%);

14º lugar Salvador (BA) R$ 62,9 bi (0,70%);

15º lugar Goiânia (GO) R$ 59,8 bi (0,66%);

16º lugar S.B. do Campo (SP) R$ 58,2 bi (0,65%);

17º lugar Barueri (SP) R$ 58,0 bi (0,64%);

18º lugar Jundiaí (SP) R$ 57,6 bi (0,64%).