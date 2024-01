Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para os Jogos da Melhor Idade

Estão bertas as inscrições para a 1ª edição dos Jogos da Melhor Idade de Carapicuíba (Jomic).

publicidade

Idosos acima de 60 anos podem participar. A modalidade a ser disputada será o Atletismo (feminino e masculino).

As inscrições vão até 31 de janeiro no CCI (Centro de Convivência do Idoso), que fica na Av. Comendador Dante Carraro, 333 (antigo INAC), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, ou pela internet, através deste link.

publicidade

Os documentos necessários para inscrição são: RG, CPF e comprovante de residência.

Confira as categorias:

Atletismo (masculino e feminino)

Categoria A – 60 a 64 anos;

Categoria B – 65 a 69 anos;

Categoria C – 70 a 74 anos;

Categoria D – 75 a 79 anos;

Categoria E – 80 a 84 anos;

Categoria F – 85 a 89 anos;

Categoria G – acima dos 90 anos.

publicidade

As competições serão realizados no dia 2 de fevereiro, a partir das 7h, no Estádio do Niterói (Cohab).