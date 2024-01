Parque Taddeo Cananéia é reaberto em Barueri

O Parque Taddeo Almeida Cananéia da Silva, no Parque Imperial, foi reaberto nesssa terça-feira (2) para a população após ter passado por um período fechado para obras no final do ano passado.

O espaço dispõe de ampla área verde e abre todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 6h às 18h.

O parque conta com pistas de caminhada/corrida, de skate, áreas para piquenique, academia ao ar livre, playground, quadra poliesportiva, campo de futebol, espaço para eventos e muito mais.

O Taddeo Cananéia fica na rua Chico Mendes, 237, Parque Imperial.