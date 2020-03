GCM e prefeito de Osasco mandam pessoas pra casa e fecham praças

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, com apoio da Guarda Civil Municipal, interditou praças, parques e demais espaços públicos no município, na manhã do domingo (29). “Alguns podem até ser contra, mas sempre escolherei medidas que protegem a vida das pessoas”, disse Lins.

Durante a ação, que ocorreu em diversos pontos da cidade, as pessoas que estavam circulando nestes ambientes, inclusive pessoas do grupo de risco, foram orientadas a voltar para suas casas e a cumprirem a quarentena para ajudar no combate ao novo coronavírus (covid-19).

Nas redes sociais, Lins tem intensificado o apelo à população, para que cumpram o isolamento social. “Mesmo após inúmeras recomendações, tem muitas pessoas do grupo de risco utilizando. Por favor, FIQUEM EM CASA!”.

Publicidade

A primeira morte na cidade em decorrência do vírus foi anunciada pelo prefeito ainda na noite do domingo. Outras cinco mortes estão sendo investigadas.

Até às 19h do domingo, Osasco tinha 854 casos suspeitos notificados, dos quais 706 estão em análise e 125 foram descartados por critério laboratorial. Já foram confirmados 17 casos.