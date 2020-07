GCM fecha bares que ignoraram horário de funcionamento na quarentena em Carapicuíba

Neste fim de semana, a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba fechou estabelecimentos que ignoraram o horário de funcionamento permitido durante a quarentena contra a covid-19. A cidade está na “fase amarela” do plano de flexibilização, em que bares, restaurantes e comércios de rua podem funcionar seis horas por dia.

Mesmo com a permissão de funcionar das 11h às 17h, muitos estabelecimentos têm descumprido a regra, como constatou a GCM durante a ação. Em alguns bares, pessoas se aglomeravam e não utilizavam a máscara da proteção.

Foram fchados bares nas ruas Quintana e Porto Velho, no Jardim Ana Estela, na rua Meridiana, que fica no Jardim Santa Rita, na rua Buritís, que fica na Cohab. A GCM também fiscalizou e fechou estabelecimentos na rua Jatobá, no Veloso, e na rua Cantinho do Iti.

Na “fase amarela” do plano de flexibilização, além de respeitar o horário permitido, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearias devem seguir ainda diversas regras relacionadas à higiene, capacidade e distanciamento.